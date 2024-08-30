Маска взволновал американский след в деле Дурова

Подозрения журналиста Такера Карлсона о причастности США к задержанию основателя Telegram Павла Дурова во Франции встревожили владельца SpaceX Илона Маска. Он написал об этом в соцсети X .

«Тревожащая возможность», — заявил бизнесмен.

Маск прокомментировал интервью бывшего сотрудника Госдепартамента Майка Бенца. В разговоре с ним Карлсон утверждал, что французские силовики не могли задержать Дурова без согласования с Белым домом.

Аналогичную версию выдвинул председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он назвал Telegram одной из немногочисленных площадок, на которые США не могли оказывать влияние. Спикер парламента допустил, что американский президент Джо Байден хотел в преддверии выборов получить контроль над мессенджером.