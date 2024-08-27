США назвали причастными к аресту Дурова

Володин: за арестом Дурова стоят США, Байдену важно взять Telegram под контроль

Фото: РИА «Новости»

США стоят за арестом основателя Telegram Павла Дурова стоят власти США, Джо Байдену важно взять мессенджер под свой контроль. Об этом в Telegram-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«На самом деле Вашингтон стоит за арестом Дурова. Telegram — одна из немногочисленных самых больших интернет-площадок, где США не имели никакого влияния. При этом мессенджер работал в странах, которые для Штатов представляли интерес. Байдену важно взять Telegram под контроль в преддверии выборов», — сообщил он.

Володин добавил, что для США шантаж с угрозами, подчинение, тотальная цензура и слежка в социальных сетях являются традиционными способами внешнего влияния и политического управления.

«По происхождению большинство глобальных сетей являются американскими, их контролирует Белый дом. А вот заставить Telegram представлять данные ЦРУ и Госдепу США не могут», — отметил политик.

Ранее Британский политик Джордж Галлоуэй призвал Илона Маска не приезжать в страны ЕС из-за ареста Дурова.

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