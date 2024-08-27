США назвали причастными к аресту Дурова
Володин: за арестом Дурова стоят США, Байдену важно взять Telegram под контроль
США стоят за арестом основателя Telegram Павла Дурова стоят власти США, Джо Байдену важно взять мессенджер под свой контроль. Об этом в Telegram-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«На самом деле Вашингтон стоит за арестом Дурова. Telegram — одна из немногочисленных самых больших интернет-площадок, где США не имели никакого влияния. При этом мессенджер работал в странах, которые для Штатов представляли интерес. Байдену важно взять Telegram под контроль в преддверии выборов», — сообщил он.
Володин добавил, что для США шантаж с угрозами, подчинение, тотальная цензура и слежка в социальных сетях являются традиционными способами внешнего влияния и политического управления.
«По происхождению большинство глобальных сетей являются американскими, их контролирует Белый дом. А вот заставить Telegram представлять данные ЦРУ и Госдепу США не могут», — отметил политик.
Ранее Британский политик Джордж Галлоуэй призвал Илона Маска не приезжать в страны ЕС из-за ареста Дурова.