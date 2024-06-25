Машину лидера группы «Три дня дождя» облили краской

В подмосковном поселке Отрадное автомобиль Porsche 911 Turbo S солиста группы «Три дня дождя» Глеба Викторова облили краской. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По информации издания, жители поселения невзлюбили музыканта за то, что он регулярно парковался на тротуаре и сломал плитку. В итоге кто-то сбросил ведро с краской с верхних этажей жилого комплекса.

Кроме того, со слов местного жителя, Викторов часто закатывает дома шумные вечеринки, а на просьбы прекратить отвечает угрозами.

Авторы публикации уточнили, что стоимость автомобиля составляет около 11 миллионов рублей. Он записан на продюсера группы Сергея Шабанова.

В этом году коллектив «Три дня дождя» получил премию МУЗ-ТВ в номинации «Лучшая музыкальная группа». Музыканты рассказали, что начинали выступать в 2020 году в Парке Горького.