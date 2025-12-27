Машина Долиной заехала за вещами из московской квартиры

Черный минивэн певицы Ларисы Долиной заметили у дома в Хамовниках. Видеозапись появилась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как машина заезжает во двор дома, где находится квартира, из которой суд выселил Долину. Предположительно, водитель певицы заехал за ее вещами.

Ранее ферма в Ленинградской области предложила артистке безвозмездно заселиться в избу на территории животноводческого предприятия. Исполнительнице хита «Погода в доме» пообещали предоставить огромную печь, на которой можно лежать, баню, а также доступ к животным: пони, козам и коровам.

Представитель фермы добавила, что таким образом предприятие хочет поддержать артистку.

Мосгорсуд постановил выселить Долину из квартиры, которую она продала под влиянием мошенников. Владелицей элитного жилья признали Полину Лурье, которая честно заплатила деньги за недвижимость.