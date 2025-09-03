Маша Миногарова и Александр Горчилин поженились

В начале марта стало известно, что Маша Миногарова выходит замуж за Александра Горчилина. Актер сделал ей предложение на вечеринке по случаю ее дня рождения. А сегодня, 3 сентября, пара сыграла свадьбу.

«Невероятный фотоотчет о том, как мы сходили в загс. Будем жениться, получается», — с юмором писали влюбленные.

Свадьба состоялась в Краснодаре. Молодые решили провести торжество подальше от городской суеты, выбрав живописный уголок у моря. Место проведения — Екатерининский зал, один из самых красивых дворцов бракосочетания в городе, сообщило издание Starhit.ru. О своем решении подать заявление пара объявила еще в июле. Тогда жених и невеста пришли в загс в повседневной одежде и сделали несколько веселых фотографий на память.

Накануне Миногарова показала, как готовится к свадьбе.

«Завтра замуж», — так подписала она снимки в соцсетях.

Она выбрала для свадьбы пышное платье с длинной фатой.

«Маша Миногарова и Саша Горчилин поженились, устроив какой-то невероятной красоты перфоманс! Уникальные, ни на кого не похожие ребята!» — написала Светлана Бондарчук в соцсетях, когда увидела кадры с мероприятия.

Александр Горчилин — актер и режиссер. Его звездный путь начался в юности: он сыграл Женю Захарова в «Папиных дочках», Максима Андреева в детстве в «Атлантиде» и Ивана в «Законе каменных джунглей».

Мария Миногарова старше своего жениха на три года. Сначала Мария выбрала путь журналистики и работала в телекомпании «Краснодар». Также она проходила стажировки на «Муз ТВ» и телеканале «Ю». Девушка участвовала в реалити-шоу «Топ-модель по-русски» и добилась успеха: в 2011 году вошла в пятерку финалисток. После этого два года работала моделью в Милане.