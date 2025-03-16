Сегодня 13:55 Модель Маша Миногарова выйдет замуж за Горчилина. В Сети ждут самую стильную свадьбу 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

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Актер и режиссер Александр Горчилин сделал предложение модели Маше Миногаровой. Быть с ним вместе в болезни и здравии он предложил прямо время празднования ее дня рождения. Мария настолько удивилась его словам, что закрыла руками лицо и опустилась на пол.

«Год семьи продолжается» Праздничная вечеринка по случаю дня рождения Миногаровой проходила в КМ20 15 марта. Модель собрала своих друзей и коллег отметить 36-летие, но в итоге получила тонну поздравлений, к тому же с помолвкой. О громком событии в тот вечер написала в том числе Ксения Собчак. «Год семьи продолжается. Саша Горчилин сделал предложение Маше Миногаровой на праздновании ее дня рождения в КМ20. Положительный ответ получен, жду самую стильную свадьбу», — пошутила ведущая.

Но вернемся к событиям того вечера. Что же сказал Александр, взяв в руки микрофон? Речь молодого человека была очень трогательной. Периодически гости подбадривали его криками «Горько!» «Очень сложно говорить какие-то слова человеку, к которому испытываешь сильные чувства. Оно обычно с легкой руки идет, а в этой ситуации не так. Маша, я, честно говоря, безумно рад, что волею судеб мы с тобой повстречались в переулке», — признался Горчилин. Тут же артист признался, что уже говорил много красивых слов о том, что хочет быть рядом с Марией, и о том, что его жизнь действительно становится лучше, когда он с ней.

«Все становится лучше рядом с тобой. Правда, вокруг тебя люди, которые тебя очень сильно любят. Это видно», — подчеркнул он.

Фото: скриншот видео Иды Галич / Telegram

По словам Горчилина, только встретив Миногарову, он понял, что все слова в песне «Я люблю тебя до слез» — правда и так действительно можно любить самого дорогого для себя человека. «Это правда. Маша, чтобы ни произошло, я ни в чем не могу быть уверенным, кроме того, что я ощущаю внутри себя, но я тебя люблю. Мой подарок на день рождения — это я. И я хочу сделать тебе предложение быть со мной», — сказал он и опустился на одно колено. Миногарову такой поворот, судя по реакции, немного обескуражил. Но, справившись с изумлением, модель приняла предложение Александра.

Этот шаг Александра удивил не только его невесту. Вероятно, потому что молодые люди сблизились совсем недавно: официально они подтвердили свой роман 14 февраля. Тогда Миногарова выложила видео, на котором они вместе идут по улице в Таиланде, держатся за руки и пританцовывают. Помимо путешествия в Азию, пара успела слетать в Париж. Словом, времени даром молодые люди не теряли. Причем всего несколько месяцев назад Миногарова рассталась с Никитой Забелиным. Пара разошлась под Новый год. Судя по всему, Горчилин помог модели справиться с этим тяжелым событием и вернуться к жизни.

Кто такой Саша Горчилин

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Александр Горчилин родился 3 марта 1992 года. Актерскую карьеру начал еще в подростковом возрасте, сыграв Женю Захарова в «Папиных дочках», Максима Андреева (в детстве) в «Атлантиде» и Ивана в «Законе каменных джунглей». Принимал участие в съемках трех эпизодах «Ералаша» («Научный спор», «Гоголь-моголь», «Каскадер»). В дальнейшем окончил Школу-студию МХАТ. Играл в мюзикле «Норд-Ост» на сцене Театрального центра на Дубровке. Сейчас работает в «Гоголь-центре». В качестве режиссера Горчилин дебютировал в 2018 году — его полнометражная лента «Кислота» получила награду как лучший фильм конкурса «Кинотавр. Дебют». Маша Миногарова: модель, актриса и телеведущая

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Мария Миногарова старше своего жениха на три года. Звезда родилась Краснодаре 15 марта 1989 года. Сначала девушка решила попробовать себя на журналистском поприще и некоторое время работала в телекомпании «Краснодар», помимо этого, проходила стажировки на «Муз ТВ» и телеканале «Ю».

Участвовала в реалити-шоу «Топ-модель по-русски», причем весьма успешно — и в 2011 году стала одной из пяти финалисток. После этого в течение двух лет Миногарова работала моделью в Милане. Попробовала себя Мария и в качестве актрисы, снявшись в комедии «Марафон желаний». Сейчас ведет собственное шоу «Позавчерашние новости».