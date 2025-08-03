Марк Руффало вернется к роли Халка в четвертом «Человеке-пауке»

Актер Марк Руффало сыграет Халка в фильме «Человек-паук: Совершенно новый день». Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.
Слухи об этом ходили уже некоторое время, но подтвердились только после завершения сценария и подготовки к началу съемок в Англии.
Подробности сюжета пока не сообщаются. Также актер Майкл Мэндо вернется к роли злодея Скорпиона, а Джон Бернтал вновь сыграет Карателя.
Ранее стало известно о возвращении Джонни Деппа в Голливуд после отмены из-за громкого развода с Эмбер Херд. Актер исполнит главную роль в фильме «Пьяница» режиссера Марка Уэбба. В Сети опубликовали кадр со съемок.
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