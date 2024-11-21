Марина Федункив впервые стала матерью в 53 года
«СтарХит:» Марина Федункив родила первенца в 53 года, пол ребенка скрывают
Комедийная актриса Марина Федункив впервые стала матерью. О пополнении в семье 53-летней звезды Comedy Woman сообщил «СтарХит».
По информации источника издания, Федункив родила еще в октябре, но это счастливое событие, как и пол своего первенца, пока скрывает.
Муж актрисы — итальянский бизнесмен Стефано Маджи — тоже стал отцом впервые. Беременность Марины пара не афишировала.
По информации «СтарХита», когда о положении Федункив узнали на съемках проекта «Первые на деревне», который она вела этим летом, актрисе стали уделять еще больше внимания и всячески оберегать: окружили заботой и приставили огромную свиту, готовую выполнять любые ее пожелания.