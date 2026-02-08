Марина Федункив шокировала признанием о беременности

Марина Федункив призналась, что мучилась от серьезных панических атак перед родами. О деталях своего состояния актриса рассказала в шоу «Теория» .

По словам звезды «Реальных пацанов», почти всю беременность она чувствовала себя отлично и даже снималась в телешоу на свежем воздухе. Собственно, о положении актрисы стало известно именно из этого шоу — ранее артистка не появлялась в кадре беременной.

Осложнения начались у Федункив уже на большом сроке. Артистку положили в больницу.

По словам актрисы, она «божьего света не видела», так как окна в ее палате были закрашены. Именно в этой обстановке у нее начались панические атаки — актрисе постоянно казалось, что ей нечем дышать.

Ситуация была настолько серьезной, что медики установили за ней круглосуточный надзор. Одну ее не выпускали даже к окну на высоком этаже. Медсестры всегда ходили следом, потому что врачи всерьез опасались, что из-за психологического давления и паники актриса может причинить себе вред.

В той же передаче артистка еще раз опровергла слухи о суррогатном материнстве. Сына она родила осенью 2024 года. Его отцом стал итальянец Стефано Маджи.