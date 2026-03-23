Марина Федункив рассказала о планах изменить свою внешность ради сына

Актриса Марина Федункив рассказала, что готова изменить свою внешность ради сына. Юмористка призналась в беседе с Кино Mail , что намерена обратиться к пластическим хирургам.

Федункив призналась, что готова к кардинальным переменам, чтобы как можно дольше сохранить молодой вид для сына, чтобы ее не называли бабушкой.

«Я буду тянуть все, что можно. Ни для одного мужчины я этого не сделаю, а для сына своего сделаю», — поделилась юмористка.

После рождения ребенка Федункив делала уколы для коррекции веса. Она призналась, что не занимается спортом, ограничивается «бытовым фитнесом».

Актрисе — 54 года, в 2024 году она родила сына от бизнесмена Стефано Маджи, за которого актриса вышла замуж в 50 лет. Муж младше супруги на 13 лет.

Ранее артистка поделилась подробностями своей беременности. Она рассказала о сложностях на позднем сроке и панических атаках перед родами.