Владелица свадебного агентства Флорова оценила стоимость свадебного платья Погребняк в 300 тыс рублей

Предприниматель, владелица свадебного агентства Ксения Фролова в разговоре с изданием «Страсти» оценила стоимость свадебного платья Марии Погребняк. По ее словам, его цена варьируется в пределах 300 тысяч рублей.

К платью знаменитость добавила пиджак в тон, мюли на высоком каблуке и сумочку черно-белого цвета. Как заметила Фролова, Погребняк любит сумки, стоимость которых в зависимости от бренда начинается от 200 тысяч рублей и выше.

Пара предпочла сделать скромное бракосочетание, что говорит о нежелании демонстрировать торжество на публику. Собеседница издания считает, что затраты на свадьбу Погребняк и Головинского оказались минимальными.

Напомним, Мария Погребняк и бизнесмен Игорь Головинский тихо расписались в московском МФЦ минувшей весной.