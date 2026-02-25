Мария Погребняк рассказала, что питалась на 400 килокалорий в день

Блогер и предприниматель Мария Погребняк заявила, что в последние дни питалась примерно на 400 килокалорий в сутки и фактически обходилась водой и конфеткой. Об этом она рассказала на премьере фильма «Кутюр», сообщил портал Super.ru .

Погребняк пришла на показ чуть пошатываясь и объяснила свой рацион плотным графиком. По словам блогера, она активно занимается подготовкой детей к школьным экзаменам.

«Стараюсь питаться правильно. Обещаю, что через два месяца начну! К сожалению, сейчас нет возможности есть», — сказала она.

Ранее во время отдыха на Маврикии Погребняк едва не оказалась в пасти кита. Несчастья удалось избежать благодаря члену экипажа, который вовремя оттолкнул ее в сторону. В итоге обошлось без травм.