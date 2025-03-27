Мария Погребняк призвала мужей платить домохозяйкам по 250 тысяч рублей

Мужчины обязаны платить женам-домохозяйкам зарплату. Размер оплаты их труда должен составлять 250 тысяч рублей в месяц, заявила блогер и предприниматель Мария Погребняк в Telegram-канале.

«Посчитаем: няня стоит 150–200 тысяч рублей в месяц, уборщица — в среднем 50 тысяч. Вот 250 тысяч рублей в месяц муж должен платить жене, которая занимается домашним хозяйством», — поделилась своими расчетами Погребняк.

Она назвала женщин, которые посвящают себя дому и семье, супергероями. Ведь их труд никогда не заканчивается. Блогер заявила, что не уважает мужчин, обесценивающих домашние хлопоты своих жен.

Погребняк отметила, что если женщина сидит дома, это не значит, что она не работает. По словам Марии, ей было бы тяжело постоянно убирать, готовить и следить за детьми.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о ежемесячной выплате домохозяйкам. Если его примут, то россиянки смогут рассчитывать на 19 329 рублей в месяц. Под термином «домашнее хозяйство» подразумевается приготовление еды, стирка, уход за одеждой и уборка дома.