Мария Голубкина на премьере фильма «Кукла» раскрыла свой диагноз

«У меня гиперсомния: могу лечь в восемь вечера, проснуться в 10 утра и подумать, что надо бы еще поспать. Но это не депрессия. С депрессией разве так спят? К тому же, я поддерживаю здоровье, слежу за ним. Я на витаминках, плюс прохожу чек-ап постоянно», — поделилась актриса.

На премьеру фильма «Кукла» 52-летняя Голубкина пришла в норковой шубе и без макияжа. На вопрос о своем внешнем виде актриса заявила, что ей «по барабану!». Артистка отметила, что ей не важно, если фотографы выложат в Сеть ее снимки без ретуши.

«Да пусть выкладывают, чего хотят. Какая разница? Что это изменит в моей жизни?» — заявила Голубкина.

Ранее актриса рассказала о своей паломнической поездке. В Сеть она выложила фотографии из Серафимо-Дивеевского монастыря.