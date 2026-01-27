Мария Аронова опровергла слухи о болезни и вышла на сцену

Народная артистка России Мария Аронова заявила, что чувствует себя хорошо. Об этом она рассказала РИА «Новости» .

Ранее в СМИ появилась информация, что актриса якобы обращалась к врачам из‑за длительных приступов икоты, медики обнаружили у нее серьезные повреждения внутренних органов.

«Миленькие, все, слава Богу, с Божьей помощью», — сказала Аронова журналистам, отвечая на вопрос о самочувствии.

Вечером в понедельник, 26 января, актриса вышла на сцену Театра имени Евгения Вахтангова в роли начальницы монастырского пансиона в спектакле «Мадемуазель Нитуш». Постановка шла почти четыре часа, зрители в обсуждениях отметили энергию, талант и харизму артистки.

Ранее Аронову назвали одной из лучших актрис 2025 года по результатам исследования ВЦИОМ.