Симоньян получила орден княгини Ольги III степени от патриарха Кирилла

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил главного редактора RT Маргариту Симоньян церковным орденом равноапостольной княгини Ольги III степени. Об этом сама журналистка сообщила в Telegram-канале .

Она поделилась видео с церемонии награждения в Успенском соборе Московского Кремля. На церемонии объявили, что награду вручают за вклад в сохранение традиционных ценностей в обществе и в честь знаменательной даты со дня рождения.

«С особым трепетом я получила из рук Патриарха орден равноапостольной княгини Ольги III степени. Спасибо Богу, что дает мне сил жить и делать то, что делаю», — написала Симоньян.

Ранее в книжные магазины поступила первая партия нового романа Маргариты Симоньян под названием «В начале было Слово — в конце будет Цифра». В Москве книгу раскупили за 10 минут. Стартовый тираж книги составил 45 тысяч экземпляров.