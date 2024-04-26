Марат Клубника назвал причину ареста в Казани | 360°

26 апреля 2024, 20:55
Марат Клубника назвал причину ареста в Казани
Полицейские задержали в Казани блогера Марата Клубнику
Полицейские в Казани задержали известного блогера Марата Клубнику (настоящее имя — Марат Мифтахов). Он подтвердил эту информацию 360.ru
«Задержали из-за штрафа. Там штрафы были у меня неоплаченные. Все нормально будет, не переживайте», — отметил он.
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В социальных сетях появилась информация о том, что полиция задержала татарстанского блогера. Причиной задержания Мифтахова назвали накопившиеся долги по штрафам.
В начале апреля Рыбнослободский суд Татарстана лишил блогера водительских прав, ему также запретили выезд за границу.
За жизнью Марата Клубники в соцсетях наблюдают более 100 тысяч подписчиков. Помимо блогерства, он занимается предпринимательством. Одним из его бизнес-проектом стала клубника. Мифтахов наладил поставки лучших сортов этой ягоды со всей страны в Казань.
На этой неделе суд оставил блогера Елену Блиновскую под стражей до 26 июля. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов на более чем 918 миллионов рублей.
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