Марат Клубника назвал причину ареста в Казани | 360°

Эксклюзив 26 апреля 2024, 20:55 Марат Клубника назвал причину ареста в Казани Полицейские задержали в Казани блогера Марата Клубнику РИА «Новости»

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Полицейские в Казани задержали известного блогера Марата Клубнику (настоящее имя — Марат Мифтахов). Он подтвердил эту информацию 360.ru

«Задержали из-за штрафа. Там штрафы были у меня неоплаченные. Все нормально будет, не переживайте», — отметил он.

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В социальных сетях появилась информация о том, что полиция задержала татарстанского блогера. Причиной задержания Мифтахова назвали накопившиеся долги по штрафам.

В начале апреля Рыбнослободский суд Татарстана лишил блогера водительских прав, ему также запретили выезд за границу.

За жизнью Марата Клубники в соцсетях наблюдают более 100 тысяч подписчиков. Помимо блогерства, он занимается предпринимательством. Одним из его бизнес-проектом стала клубника. Мифтахов наладил поставки лучших сортов этой ягоды со всей страны в Казань.

На этой неделе суд оставил блогера Елену Блиновскую под стражей до 26 июля. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов на более чем 918 миллионов рублей.