Марат Башаров довел возлюбленную до слез из-за ревности

Актер Марат Башаров поссорился с возлюбленной Асей Борисовой и довел ее до слез во время съемок шоу «Ставка на любовь». Об этом сообщила «Газета.ru» .

Конфликт разгорелся после того, как Борисова проявила сочувствие к комику Михаилу Стогниенко, оказавшемуся в трудной ситуации. Башаров приревновал и задал возлюбленной вопрос о том, что происходит. В ответ она попыталась сгладить разговор.

«Да, Марат, ты прав. У меня зародилась симпатия к другому мужчине», — отметила девушка.

Однако Башаров воспринял эти слова всерьез.

«Рядом с тобой любимый мужчина, а ты беспокоишься о другом!» — заявил он.

После этого спор усилился, и Борисова расплакалась. Она заявила, что уделяла Башарову все свое внимание, а он говорил чушь, и призвала его услышать самого себя.

«Ставка на любовь» — экстремальное реалити-шоу о звездных парах, которые проверяют отношения в сложных испытаниях и делают ставки на успех друг друга. Проект ведут телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов. Второй выпуск представят 22 мая на канале «Пятница!».