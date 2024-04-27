Маму Иды Галич увезли в больницу в Москве | 360°

Знаменитости 27 апреля 2024, 15:18 Маму Иды Галич увезли в больницу в Москве Маму блогера Галич увезли в больницу с разбитой головой из отеля в центре Москвы Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Мама известной телеведущей и блогера Иды Галич попала в больницу после травмы головы в релакс-зоне гостиницы Stella di Mosca на Большой Никитской улице в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, это произошло в одном из отелей в центре Москвы. Женщина получила травму, когда выходила из спа-центра. Она упала и сильно ударилась головой об пол. Персонал гостиницы сразу же вызвал скорую помощь.

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Медики вынесли на носилках пострадавшую 61-летнюю Зарину Галич в сопровождении дочери и доставили в Боткинскую больницу. Врачи обработали рану и перевязали голову. После этого женщин отпустили домой.

Ранее стало известно о состоянии обратившегося к врачам актера Леонида Ярмольника. По информации Mash, он вместе с супругой Оксаной находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Однако сам артист опроверг сообщение о госпитализации, заявив, что проходит плановое профилактическое обследование.