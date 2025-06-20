Малышева возмутилась рецептом и замахнулась на повара

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале замахнулась на повара Алексея Ковбу и пригрозила ему из-за соуса. Выпуск выложили на сайте телеканала.

В программе готовили соус ткемали. Малышеву разозлило, что Ковба изменил рецепт по своему усмотрению и добавил перец чили.

«Ты с ума сошел? Это грузинский соус. Набабахал перца», — возмутилась Малышева и замахнулась на повара.

Ранее Малышева осудила тех, кто не помогает упавшим в обморок. По ее мнению, каждый россиянин должен овладеть навыками оказания первой медицинской помощи. Телеведущая сделала это заявление также в эфире программы «Жить здорово!».