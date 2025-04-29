«Бог вас накажет»: Малышева осудила тех, кто не помогает упавшим в обморок

Малышева: если человек упал в обморок, очевидцы обязаны ему помочь

Фото: РИА «Новости»

Телеведущая Елена Малышева осудила россиян, которые не помогают упавшим в обморок. Такое заявление она сделала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

«Вы обязаны начать действовать, если вы человек. А если вы наблюдаете за тем, как на ваших глазах умирают, тогда Бог вас накажет», — заявила она.

Телеведущая добавила, что каждый в стране должен овладеть навыками первой медицинской помощи.

Ранее Малышева призвала поблагодарить Бога, если после приема зефира возник понос. Она объяснила это тем, что в зефире может содержаться сахарозаменитель мальтит, обладающий слабительным действием. Диарея возникает, если превысить его суточную дозировку. При этом, по словам телеведущей, можно сэкономить деньги, которые многие тратят на очистку кишечника.

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