Малышева призвала запретить один популярный диагноз

Врач и телеведущая Елена Малышева призвала запретить постановку диагноза «панические атаки», которым часто объясняют обмороки. Об этом она заявила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Одна из участниц передачи рассказала, что однажды она упала в обморок и перед тем, как потерять сознание, испытала паническую атаку.

«Все объясняется паническими атаками. Этот диагноз уже надо запретить», — возмутилась Малышева.

Врач объяснила, что человек может упасть в обморок и по другим причинам. Например, резко может упасть сахар в крови из-за ограничений человека в питании или приема мочегонных препаратов. С каждым случаем надо индивидуально разбираться, а не спешить все списывать на панические атаки.

Ранее Малышева призвала женщину с раком груди срочно обратиться к врачам для назначения специализированного лечения, а не тратить время на посещение психолога.