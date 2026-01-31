«Замутил ей мозг». Малышева высмеяла советы психолога для больной раком женщины

Врач и телеведущая Елена Малышева раскритиковала женщину с раком груди, отказавшуюся проходить лечение по совету психолога. Выпуск передачи «Жить здорово!» опубликовали на сайте Первого канала

В студию пришла женщина, пытающаяся бороться с раком через психологию. По ее словам, специалист, к которому она обратилась, заявил ей, что злокачественная опухоль у нее появилась из-за обиды на мужей. Женщина призналась, что не проходит сейчас специализированного лечения, анализируя по совету психолога свои чувства ради избавления от негативных эмоций.

Малышева возмутилась, выслушав ее историю. По ее словам, психолог «замутил мозг» этой женщине.

«Она обиды первому [мужу] отпустила. Он ей говорит: „У тебя и на второго есть, поэтому ничего не рассасывается“. Теперь она говорит: „Может, меня и второй тоже обидел“», — сказала Малышева.

Она призвала участницу программы заняться лечением рака груди, причем немедленно.

