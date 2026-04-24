Малышева призвала россиян уходить от врачей, которые лечат по своему мнению

Телеведущая и врач Елена Малышева посоветовала не доверять специалистам, которые строят лечение на личных суждениях, а не на доказательной медицине. Об этом она сказала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Поводом для заявления стала история женщины, чей сын нуждался в удалении аденоидов из-за постоянных болезней. По словам матери, часть врачей пыталась отговорить ее от операции, опираясь не на медицинские рекомендации, а на собственную позицию.

«У врачей не может быть мнения. „А, по-моему, удалять не надо“ — от этих врачей бегите сломя голову», — заявила Малышева.

Она подчеркнула, что врач должен давать клинические рекомендации, опираясь на крупные массивы научных данных.

