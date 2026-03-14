Малышева рассказала, как оценить свои шансы на долголетие

Малышева: анализ на креатинин поможет спрогнозировать жизнь до 100 лет

Доступный каждому россиянину анализ крови на креатинин способен помочь оценить шансы на долголетие. Об этом рассказала врач и телеведущая Елена Малышеа в эфире программы «Жить здорово!» .

Малышева объяснила, что ученые много лет наблюдали за людьми, прожившими до 100 лет, и сопоставляли их медицинские показатели. Исследование шло с 1985 по 2020 годы. По итогу специалисты сформировали перечень анализов, на которые стоит обратить особое внимание всем, кто хочет дольше сохранять здоровье.

«Таким образом сложился перечень анализов долголетия. <…> Это анализ, говорящий о состоянии почек. <…> Анализ на креатинин», — сказала она.

Врач пояснила: если уровень креатинина растет, это говорит о нарушениях в работе почек и неэффективной очистке крови.

«Если креатинин повышен, надо идти к врачу», — добавила Малышева.

Для профилактики она посоветовала следить за весом, пить до двух литров воды в день и сократить количество соли в рационе.

Ранее врач и телеведущая посоветовала зрителям блюдо из трех простых ингредиентов, которое поможет снизить риск развития рака кишечника и помочь при болях в животе.