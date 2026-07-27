Малышева перестала платить за особняк в США и накопила долг на два миллиона рублей

Baza: Малышева задолжала американским налоговикам почти 2 млн рублей за дом

Телеведущая Елена Малышева перестала платить за свой элитный дом в США и задолжала по налогам около двух миллионов рублей. Об этом сообщил телеграм-канал Baza .

По данным журналистов, ведущая пропустила два квартальных взноса за особняк в элитном районе Алпайн (штат Нью-Джерси), в итоге накопился долг в 22 тысячи долларов (примерно 1,8 миллиона рублей).

Если звезда до 1 августа не перечислит квартальный платеж, задолженность вырастет до 33 тысяч долларов (примерно 2,7 миллиона рублей).

Особняк в Алпайне ведущая приобрела еще в 2016 году за 6,4 миллиона долларов (примерно 512 миллионов рублей). Дом площадью 917 квадратных метров находится на участке 0,8 гектара и включает 21 комнату, среди которых шесть спален и 10 ванных.

Ранее стало известно, что певец Филипп Киркоров продал дочери особняк в Майами за 100 долларов.