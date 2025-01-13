Вплоть до комы. Россиян предупредили об опасности змеиного вина

Телеведущая и врач Елена Малышева в программе «Жить здорово!» на Первом канале предупредила россиян, что употребление змеиного вина может привести к тяжелейшим кровотечениям. Выпуск передачи показали на сайте телеканала.

«Не спешите ставить его на стол, потому что описаны случаи тяжелейшей коагулопатии (состояние, при котором происходят сильные кровотечения — прим. ред.) от змеиного вина, а там яд», — предостерегла она.

Малышева привела пример, когда мужчина после глотка змеиного вина потерял сознание и был доставлен в больницу уже в состоянии комы.

Прошлой осенью Малышева в эфире программы обратилась к Госдуме, попросив восстановить практику йодирования соли. По ее словам, в советское время благодаря этому решили проблему йододефицита, негативно влияющего на развитие детей и приводящего к проблемам в работе щитовидной железы.

Ранее нарколог Алина Сазонова назвала белое сухое вино наименее опасным алкогольным напитком.