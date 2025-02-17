«Маленький засранец». Юлия Снигирь рассказала о конфликте с Юрой Борисовым

Актриса Юлия Снигирь поделилась неприятной историей, которая произошла у нее с коллегой Юрой Борисовым во время кастинга на фильм «Мастер и Маргарита». О ней она рассказала Светлане Бондарчук в рамках YouTube-шоу «Света вокруг света».

У кинозвезды свои счеты с Борисовым из-за конфликта. Когда он пробовался на главную роль в фильме режиссера Михаила Локшина, то нетактично намекнул на разницу в возрасте со Снигирь, которой тогда досталась роль Маргариты.

Актриса назвала его «сволочью». Она вспомнила, как они встретились накануне проб и Борисов заявил, что неужели «Мастер и Маргарита вне возраста».

«И я смотрю на него и думаю: „Ты, маленький засранец, будешь тут еще про возраст что-то говорить?“ Он имел в виду, что он младше меня», — сказала артистка.

По ее словам, она уже тогда понимала, что роль Мастера отдадут Евгению Цыганову, поэтому и ходила на пробы. Борисов же в этой экранизации озвучил кота Бегемота.

Когда речь зашла о фильме «Анора», Снигирь отметила, что американский режиссер смог погрузить зрителей в историю взаимоотношений двух людей, но для нее в картине «было многовато секса и наркотиков». Актриса добавила, что Юра отлично сыграл, но не согласна с тем, что на нем держится весь фильм.

Британская кинопремия БАФТА ранее досталась американцу Кирану Калкину, а не Борисову.