Малахову предложили вместо букета за 1,5 миллиона рублей отправить деньги на СВО

Телеведущего Андрея Малахова пристыдили за букет цветов за 1,5 миллиона рублей в подарок звезде эстрады Филиппу Киркорову. Депутат Брянской областной думы, руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с News.ru заявил, что шоумену следовало перевести эти деньги на нужды СВО.

Иванов признал, что каждый волен распоряжаться своими средствами по своему усмотрению, но в нынешней ситуации демонстрация роскоши неуместна, Малахову стоит задуматься над приоритетами.

«Малахову стоит пересмотреть свои приоритеты и направить средства, сопоставимые со стоимостью букета, на поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, или на помощь нуждающимся семьям. Я уверен, что такой поступок вызвал бы гораздо больше уважения и признательности со стороны общества», — заявил депутат.

Иванов добавил, что подобные траты вызывают вопросы у многих россиян, покупка такого дорогого букета выглядит неэтично. Малахов подарил Киркорову на празднование дня рождения букет за 1,5 миллиона рублей от бренда Bottega Veneta.

Король эстрады отпраздновал свое 58-летие 30 апреля. Жители подмосковного района Мякининская пойма сообщили о громком салюте, прогремевшем в этот вечер неподалеку от дома Филиппа Киркорова.