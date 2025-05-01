Взрывы и огни у дома Киркорова. Жители Подмосковья пожаловались на громкий салют

Жители подмосковного района Мякининская пойма сообщили о громком салюте, прогремевшем вечером 30 апреля. Фейерверк запустили неподалеку от дома Филиппа Киркорова, сообщил Telegram-канал «Агентство „Москва“» . Некоторые местные жители предположили, что салют гремел в честь дня рождения певца.

Мякининская пойма — район в Красногорске. Неподалеку расположен коттеджный поселок «Береста». Здесь у Филиппа Киркорова свой дом.

«Как долго и громко. Мы немного обалдели», — отметила одна из жительниц района в чате.

По словам местных жителей, взрывы гремели очень громко. Их слышали на значительном расстоянии.

«Офигительный у Фильки праздник… Ожоги зажили?» — поинтересовался с иронией еще один комментатор.

Официальных комментариев от представителей певца или местных властей на момент публикации не поступало, как и подтверждений, что салют запустили в честь артиста.

Киркоров 30 апреля отпраздновал день рождения. Музыканту исполнилось 58 лет. В конце апреля артист загорелся прямо на сцене из-за пиротехники, пламя удалось быстро сбить.