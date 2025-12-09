Малахов запустит собственную радиостанцию

Телеведущий Андрей Малахов анонсировал запуск собственной радиостанции, которая получит название «Песни от всей души». Об этом сообщил «Москвич Mag» .

Ведущий в интервью журналу рассказал, что радиостанция уже скоро получит свою волну.

«Амбициозный проект: мы начинаем по всей стране, а к концу 2026 года зазвучим в Москве», — отметил он.

Ранее на Малахова подал в суд экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич. Он потребовал взыскать с ведущего, а также с телеканала «Россия-1», ВГТРК, видеоплатформы «Смотрим» и журналиста Андрея Корецкого 120 миллионов рублей.

Поводом для судебного разбирательства стала передача ток-шоу «Малахов» с заголовком «Беглый экс-губернатор и его макаронная фабрика». Савеловский районный суд Москвы отказал Юревичу в иске, но его адвокат заявил о намерении обжаловать это решение.