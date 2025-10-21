Бывший губернатор Челябинской области проиграл суд Андрею Малахову

Савеловский районный суд Москвы отказал в иске экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу против телеведущего Андрея Малахова. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.

Бывший глава региона подал в суд после выхода в эфир выпуска ток-шоу «Малахов» с заголовком «Беглый экс-губернатор и его макаронная фабрика». Он требовал взыскать с телеведущего и других ответчиков (телеканала «Россия-1», ВГТРК, видеоплатформы «Смотрим» и журналиста Андрея Корецкого) 120 миллионов рублей.

Адвокат истца Игорь Трунов заявил, что решение будет обжаловано в вышестоящей инстанции. По его словам, решение вынесли в нарушение закона: на заседании присутствовали только ответчики, хотя сам Трунов уведомлял, что в этот день его не будет в Москве, и просил перенести рассмотрение иска.

В январе Центральный районный суд Челябинска взыскал с Юревича, экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова и других бывших владельцев компании «Макфа» 19,7 миллиарда рублей в пользу государства.