Малафеев увез молодую жену в свадебное путешествие в Эмираты

Футболист Вячеслав Малафеев увез 23-летнюю возлюбленную Ангелину Шкатову в свадебное путешествие в Эмираты. Пара решила провести свой отпуск на элитном курорте, отказавшись от привычных Мальдив. Они выбрали уединение в роскошном номере, стоимость проживания в котором составляет 100 тысяч рублей в сутки.

В социальных сетях Ангелина и Вячеслав рассказали, что наслаждаются обществом друг друга на уединенном острове Саадият, окруженном белоснежными пляжами Персидского залива. Многие называют это место арабскими Мальдивами.

«Прилетели погреться», — написала Ангелина.

Малафеев женился на Шкатовой 21 февраля. Это уже третий брак спортсмена. Многие поклонники до сих пор с недоумением относятся к отношениям футболиста с девушкой, которая почти ровесница его дочери.

Церемония бракосочетания прошла в сдержанном стиле, без грандиозных торжеств. Молодожены пока не определились, будет ли у них большой праздник в будущем. Однако на отдыхе они решили не экономить.

Ранее свадьбу сыграли комик Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук. Молодожены отправились в свадебное путешествие в Сочи. Компанию им составила мама юмориста Наталья Харламова. Невестка и свекровь сфотографировались в белых нарядах в поселке Красная поляна.