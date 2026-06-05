Максим Виторган покинул Россию вместе с сыном

Звезда сериала «Беспринципные» Максим Виторган улетел с девятилетним сыном от телеведущей Ксении Собчак из России. Актер сообщил об этом в Instagram*.

Виторган рассказал, что отправился с сыном на отдых в Сингапур. Актер также опубликовал снимок, сделанный на борту самолета. Мальчик сидел в наушниках. Когда отец делал селфи, наследник актера улыбнулся.

Виторган был трижды женат. Собчак стала его третьей женой. В браке родился сын, который сейчас носит двойную фамилию — Виторган-Собчак.

Отец с сыном активно общаются даже после развода. Супруги разошлись весной 2019 года, но задолго до этого — в январе того же года — Виторган подрался с Константином Богомоловым в одном из московских кафе. Актер разбил режиссеру нос.

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