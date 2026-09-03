Майли Сайрус шокировала россиян странным поступком

Американская поп-исполнительница Майли Сайрус присвоила себе короткий никнейм miley в социальной сети X, ранее принадлежавший жительнице Новороссийска. Об этом заявила сама пострадавшая россиянка в социальных сетях.

Учетную запись с лаконичным адресом девушка зарегистрировала еще в 2012 году и активно вела ее на протяжении семи лет. Затем она потеряла пароль.

В сентябре 2026 года ник miley появился в Х у Майли Сайрус. Россиянка узнала об этом случайно. Она уверила, что с ней не связывалась команда американской поп-артистки.

Девушка предположила, что удобный юзернейм передала певице администрация сервиса. К старому аккаунту россиянки прибавили три цифры, чтобы он отличался.

При этом сама Майли Сайрус отбросила фамилию недавно, после презентации нового альбома. После эмоционального прощания со своей крестной матерью Долли Партон певица также намекнула на некий «период перемен».

Релиз «Bass Persuades» состоится 18 сентября. За день до анонса артистка переименовала себя во всех социальных сетях, выбрав омоним — как у Шер, Мадонны, Принса или Бейонсе.

Политика платформы X позволяет изымать неактивные аккаунты без согласия их владельцев. После покупки соцсети Илоном Маском администрация соцсети регулярно перераспределяет ценные адреса, как правило короткие и емкие никнеймы, в пользу известных брендов, мировых знаменитостей и официальных лиц.