Назван возможный наследник музыкального каталога Долли Партон

Американская певица Майли Сайрус может оказаться среди наследников музыкального каталога крестной Долли Партон. Об этом сообщило издание Times Now News .

У Партон не было детей, а ее муж Карл Дин умер в 2025 году. При этом завещание певицы публично не раскрывалось, поэтому говорить о распределении активов нельзя.

Сайрус называют вероятной претенденткой из-за близких отношений с Партон. Кантри-звезда приходилась крестной Майли, знала с детства и неоднократно появлялась вместе с ней на телевидении и сцене. В частности, Партон сыграла себя в сериале «Ханна Монтана», а певицы записывали совместные композиции.

За карьеру Партон написала более трех тысяч песен, включая Jolene, 9 to 5, Coat of Many Colors и I Will Always Love You. Права на такие произведения могут приносить доход от стриминга, радио, кино, рекламы и кавер-версий спустя десятилетия после их создания.

О смерти Партон в возрасте 80 лет стало известно днем ранее, 25 августа.