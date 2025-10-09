«Мафиозница эстрады». Гордон резко высказался о Пугачевой

Ведущий Гордон заявил, что жизнь Пугачевой его не интересует

Телеведущий Александр Гордон резко высказался о певице Алле Пугачевой, назвав ее главной мафиозницей эстрады. Своим мнением журналист поделился в интервью StarHit.

По словам Гордона, он перестал интересоваться жизнью Примадонны еще 35 лет назад.

«Пугачева? Масштаб персоны? Главная мафиозница нашей эстрады? Да ну. Меня она вообще никак не волнует», — отметил телеведущий.

На вопрос об интервью Пугачевой, в котором она впервые рассказала о эмиграции, Гордон подчеркнул, что личность этой артистки и любые ее высказывания не вызывают у него интереса.

Гордон также рассказал, как относится к слухам вокруг его персоны. Была ситуация, когда ведущему пришлось звонить в Соединенные Штаты, чтобы убедить своего отчима в том, что он не умер.

Ранее интервью Пугачевой прокомментировал актер Дмитрий Певцов. Он заявил, что популярных людей, которые стали предателями родины, необходимо останавливать.