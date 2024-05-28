Мадонну заподозрили в новом романе с молодым боксером

The Sun: певица Мадонна сблизилась с боксером Ричардом Риакпроэ

Marc Nader/ZUMAPRESS.com
Фото: Marc Nader/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американскую певицу Мадонну заподозрили в новом романе с 34-летним британским боксером Ричардом Риакпроэ. Об этом сообщил The Sun.

Источник рассказал журналистам, что 65-летняя певица и спортсмен стали больше проводить времени вместе. Знакомство Мадонны с боксером состоялось благодаря общим знакомым из сферы моды.

«Они прекрасно ладят и весело проводят время в компании друг друга. Но на данный момент они просто хорошие друзья», — уточнил инсайдер.

Накануне стало известно о расставании Мадонны с боксером Джошем Поппером. Насыщенный гастрольный тур певицы отобрал возможность у пары встречаться. Артистка не виделась со спортсменом несколько месяцев. При этом бывшие влюбленные избежали ссор и недопонимания, остались друзьями.

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