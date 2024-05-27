Мадонна рассталась с 30-летним возлюбленным
The Sun: певица Мадонна и боксер Джош Поппер расстались
Романтические отношения певицы Мадонны с боксером Джошем Поппером закончились. О расставании сообщила газета The Sun.
Инсайдер уточнил, что 65-летняя певица и 30-летний спортсмен практически перестали видеться во время гастрольного тура Мадонны Celebration, который закончился в мае этого года.
По его словам, Мадонна и Джош не встречались месяцами, так как у певицы был сумасшедший график.
«Все просто выдохлось», — подчеркнул собеседник The Sun.
Он отметил, что пара не ссорилась, им удалось сохранить дружеские отношения.
«На данный момент их отношения не кажутся возможными, они остыли, но остаются друзьями», — заключил он.
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