Мадонна рассталась с 30-летним возлюбленным

The Sun: певица Мадонна и боксер Джош Поппер расстались

Wiese / face to face
Фото: Wiese / face to face/Global Look Press

Романтические отношения певицы Мадонны с боксером Джошем Поппером закончились. О расставании сообщила газета The Sun.

Инсайдер уточнил, что 65-летняя певица и 30-летний спортсмен практически перестали видеться во время гастрольного тура Мадонны Celebration, который закончился в мае этого года.

По его словам, Мадонна и Джош не встречались месяцами, так как у певицы был сумасшедший график.

«Все просто выдохлось», — подчеркнул собеседник The Sun.

Он отметил, что пара не ссорилась, им удалось сохранить дружеские отношения.

«На данный момент их отношения не кажутся возможными, они остыли, но остаются друзьями», — заключил он.

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