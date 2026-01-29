Мадонну раскритиковали за фото в ушанке с красной звездой

Певица Мадонна оказалась в центре скандала после публикации снимка с творческого фестиваля в Великобритании. Пользователям соцсетей с Украины не понравился ее образ.

На фото 67-летняя певица позировала в советской шапке-ушанке с красной звездой. Кроме того, на нескольких кадрах она стояла рядом с двумя российскими художницами, с которыми, как написала Мадонна, она пообщалась на мероприятии.

После публикации поста под ним начали оставлять многочисленные комментарии, в том числе пользователи с Украины. Недовольство вызвали элементы советской атрибутики и сам выбор образа.

Комментаторы призывали певицу удалить снимки, обвиняли ее в их неуместности и требовали отменить артистку. Часть пользователей отметила, что разочаровалась в Мадонне и сожалела, что слушала ее музыку.

