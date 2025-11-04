Мадонна помолвилась с 29-летним возлюбленным

Известная певица Мадонна выйдет замуж за бойфренда Акима Морриса. Об этом сообщило издание Radar Online .

Источник из окружения пары рассказал, что 67-летняя звезда тайно помолвлена с 29-летним спортсменом. По его словам, футболист относится к певице «лучше, чем кто-либо другой», а также дает ей чувство спокойствия и уверенности.

Собеседник таблоида заявил, что влюбленные еще не определились с датой свадьбы, но Мадонна уже выбирает место для ее проведения.

Среди вариантов, которые рассматривает поп-исполнительница, — поместье в Ист-Хэмптоне, Португалия и Италия. Инсайдер отметил, что артистка хочет запоминающегося праздника в окружении любимых людей.

При этом Мадонна намерена заключить с молодым возлюбленным брачный договор.

«Естественно, она заключит брачный договор. Аким не возражает — он уже согласился на условия конфиденциальности, и никаких противоречий по этому поводу нет», — заключил собеседник.

Ранее Мадонна снялась голой в объятиях мужчины и показала кадры из постели.