Мадонна в 68 лет обошла молодых артистов по числу номинаций на премию MTV

Покорившая мировые чарты последним альбомом Confessions II певица Мадонна стала лидером по количеству номинаций на премию MTV Video Music Awards. Как сообщили организаторы, артистка откроет церемонию награждения 27 сентября. Это ее первое выступление на премии за 23 года.

В последний раз Мадонна выступала на MTV Video Music Awards в 2003 году. Тогда она предстала перед публикой в черном фраке с цилиндром, а сопровождавшие ее певицы Бритни Спирс и Кристина Агилера вышли на сцену в свадебных платьях.

В этом году Мадонна претендует на 15 наград, включая звания «Артист года», «Видео года», «Песня года», «Лучшая коллаборация» и «Лучший альбом».

В числе других номинаций — «Лучшая режиссура», «Лучшая операторская работа», «Лучшая хореография», «Лучшая художественная постановка», «Лучшие визуальные эффекты», «Лучший монтаж», «Лучшее танцевальное видео» и «Лучшее полнометражное видео».

Еще на две награды претендует совместная работа Мадонны с Сабриной Карпентер за песню Bring Your Love.

68-летняя исполнительница опередила по числу номинаций Тейлор Свифт, которая претендует на 11 наград с учетом дополнительных категорий, и Ариану Гранде, получившую семь номинаций.

Королева поп-музыки вновь оказалась в центре внимания после выхода альбома Confessions II, который стал продолжением пластинки Confessions on a Dance Floor, выпущенной в 2005 году.

Альбом возглавил чарты в США, Великобритании, Австралии, Франции и Италии и установил рекорд по прослушиванию в стриминговых сервисах.

По прогнозам издания Variety, коммерческий успех альбома сделал его главным претендентом на премию «Грэмми» 2027 года.

В начале января певица Мадонна столкнулась с жесткой критикой со стороны украинцев за появление на фестивале в Великобритании в советской шапке-ушанке с красной звездой. Головной убор артистке подарили две российские художницы.