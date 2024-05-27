Утяшева снялась в бикини без обручального кольца, подогрев слухи о разводе

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева снялась в бикини и без обручального кольца. В своем Instagram* она поделилась с подписчиками откровенным снимком.

Утяшева запечатлела себя, стоя перед зеркалом, в ярко-розовом бикини с принтом. Она немного подогнула ногу и положила правую руку на живот. Многие заметили, что на безымянном пальце не было обручального кольца. Это спровоцировало слухи о проблемах в браке.

Утяшева и комик Павел Воля поженились в 2012 году. Шоумен предложил гимнастке стать его супругой на кухне, когда она готовила борщ. По словам спортсменки, в тот момент она чистила картошку и не ожидала предложения руки и сердца. Она также объяснила, что покорила юмориста заботой и вниманием. Он влюбился после того, как телеведущая приготовила ужин и убрала квартиру.

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