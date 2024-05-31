На Мадонну попали в суд за «порнографию» на шоу

Daily Mail: поклонники подали в суд на певицу Мадонну за излишне откровенное шоу

Wiese/face to face
Фото: Wiese/face to face/Global Look Press

Певицу Мадонну ждет судебное разбирательство из-за ее откровенного шоу. Об этом сообщил Daily Mail.

По данным издания, фанаты подали коллективный иск в суд на 65-летнюю исполнительницу после посещения ее концерта.

Один из поклонников рассказал, что 7 марта выступление певицы началось позже запланированного времени. По его словам, в зале было очень жарко, так как артистка запретила включать кондиционеры, она порекомендовала зрителям раздеться.

«Заставлять зрителей часами ждать в жарких помещениях и принуждать к просмотру порнографии без предупреждения — это демонстрация неуважения Мадонны к своим поклонникам», — посетовал поклонник.

Он отметил, что ушел с концерта с полным ощущением присутствия в фильме для взрослых.

Ранее Мадонна спровоцировала слухи о новом романе с молодым британским боксером Ричардом Риакпроэ. Певица и спортсмен стали много времени проводить вместе, но источник утверждает, что они просто друзья.

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