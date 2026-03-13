Лыжники Сергей Волков и Дарья Непряева расстались

Российские лыжники Сергей Волков и Дарья Непряева приняли решение расстаться. Об этом РИА «Новости» сообщил сам спортсмен.

По его словам, разрыв произошел еще два месяца назад, в начале января, однако пара не спешила делиться этой новостью с общественностью.

«Если честно, я не хотел озвучивать это ни до, ни во время Олимпиады, давления и так хватало. Не хотелось беспокоить или как-то вредить», — сказал Волков.

Дарья и Сергей познакомились, когда Непряева была еще в юниорской сборной. Спортсменка неоднократно подчеркивала, что поддержка бойфренда помогала ей в карьере.

Ранее стало известно, что результат взявшей чужие лыжи Непряевой аннулировали после марафона на Олимпиаде.