Результат взявшей чужие лыжи Непряевой аннулировали после марафона на Олимпиаде
Результат российской лыжницы Дарьи Непряевой в марафоне на 50 километров классическим стилем на Олимпиаде-2026 аннулировали после решения судей. Спортсменку дисквалифицировали за нарушение правил.
По ходу гонки россиянка по ошибке заехала не в свой сервис-бокс и надела лыжи немки Катарины Хенниг. Согласно регламенту Международной федерации лыжного спорта (FIS), использование чужого инвентаря ведет к дисквалификации.
До аннулирования протокола Непряева была 11-й, тогда как Хенниг заняла девятое место.
Победу одержала шведка Эбба Андерссон. Серебро выиграла норвежка Хейди Венг, бронзу — швейцарка Надя Келин.
Накануне российский лыжник Савелий Коростелев занял пятое место в масс-старте на 50 километров классическим стиле.