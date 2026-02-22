Результат взявшей чужие лыжи Непряевой аннулировали после марафона на Олимпиаде

Результат российской лыжницы Дарьи Непряевой в марафоне на 50 километров классическим стилем на Олимпиаде-2026 аннулировали после решения судей. Спортсменку дисквалифицировали за нарушение правил.

По ходу гонки россиянка по ошибке заехала не в свой сервис-бокс и надела лыжи немки Катарины Хенниг. Согласно регламенту Международной федерации лыжного спорта (FIS), использование чужого инвентаря ведет к дисквалификации.

До аннулирования протокола Непряева была 11-й, тогда как Хенниг заняла девятое место.

Победу одержала шведка Эбба Андерссон. Серебро выиграла норвежка Хейди Венг, бронзу — швейцарка Надя Келин.

Накануне российский лыжник Савелий Коростелев занял пятое место в масс-старте на 50 километров классическим стиле.