Лурье сменила замки в квартире в Хамовниках, которую купила у Долиной

Владелица квартиры в Хамовниках Полина Лурье сменила замки после завершения процедуры выселения прежней хозяйки — певицы Ларисы Долиной. Об этом РИА «Новости» сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Замки на входной двери были заменены после того, как судебные приставы передали стороне Лурье ключи от квартиры. Жилье представители Долиной открыли добровольно, исполнительное производство о выселении накануне официально завершили.

Адвокат артистки Мария Пухова заявляла, что квартиру освободили еще 5 января и покупательнице неоднократно предлагали принять недвижимость, однако та отказывалась. В ответ Свириденко поясняла, что на встрече 9 января стороны не смогли оформить акт приема-передачи, поскольку представитель Долиной по доверенности не имел необходимых полномочий, а сама певица находилась за пределами Москвы. После этого Лурье обратилась к судебным приставам.

Мосгорсуд 25 декабря 2025 года постановил выселить Долину из квартиры в Хамовниках, проданной Полине Лурье за 112 миллионов рублей, а также снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Еще ранее, 16 декабря, Верховный суд России признал Лурье законной собственницей недвижимости, отменив прежние судебные акты, по которым квартира оставалась за артисткой.