Долина против Лурье: прямая трансляция из Верховного суда 16 декабря

Верховный суд приступил к рассмотрению дела об оспаривании сделки купли-продажи квартиры Ларисы Долиной. Заседание началось в 15:15. Звезда в зал не явилась, ее интересы представляет адвокат Мария Пухова, зато покупательница недвижимости Полина Лурье присутствует лично.

Представитель Долиной в начале заседания заявила ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме. Однако Пуховой отказали — из-за большого общественного резонанса дела, ходатайство адвоката отклонили. Заседание пройдет в открытом режиме.

Кроме того, судебная коллегия по гражданским делам ВС разрешила проведение фото- и видеосъемки, а также трансляцию заседания. Трансляция рассмотрения самого громкого дела этого года идет на странице во «ВКонтакте» высшей судебной инстанции.

Стрим посмотрели уже более 100 тысяч человек. В комментариях большинство пользователей поддерживают Лурье, но чьи-то симпатии и на стороне Долиной, некоторые участники обсуждения хвалят прокурора и делают ему комплименты.

Возле здания ВС толпятся люди. Там же появился и Человек-паук. Мужчина в костюме супергероя прокричал, что певица тоже Человек-паук, и убежал. Позже полиция задержала его.

Акция была отсылкой к рассказу Долиной о том, что один из мошенников прислал ей свои документы, а там оказалось фото Тома Холланда, но артистка не поняла, кто это.