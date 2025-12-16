Лурье посоветовали спросить деньги за квартиру Долиной с мошенников
Денежные средства в ситуации с квартирой Ларисы Долиной покупательнице Полине Лурье должны возвращать мошенники. Об этом на заседании в Верховном суде заявила адвокат певицы Мария Пухова.
«Мы считаем, что решение судов законно, а денежные средства в этой ситуации должны возвращать мошенники», — сказала правозащитница.
Адвокат добавила, что в момент сделки Лариса Долина находилась в заблуждении.
Представитель Лурье Светлана Свириденко ответила, что в момент покупки Полина не могла понять, что певицу ввели в заблуждение мошенники.
«Полина не способствовала введению в заблуждение Долиной, она не обманывала ее и не могла с той степенью осмотрительности распознать заблуждение и узнать об обмане», — подчеркнула она.
Рассмотрение спора между Лурье и Долиной проходит в эти минуты в Верховном суде. Сама певица, в отличие от Лурье, на заседании лично не присутствует.