Лукашенко поздравил Боярского с юбилеем и пожелал ему долгих лет жизни

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Михаила Боярского с 75-летием. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе главы республики.

«Вы обладатель удивительно яркой творческой судьбы, блестяще реализовали свое дарование в кино, театре и на эстраде», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, в актерских работах Боярский воплотил высокие идеалы чести, добра и справедливости, сохраняя верность лучшим традициям исполнительского мастерства. Герои актера любимы зрителями разных поколений.

Лукашенко выразил уверенность, что талант Боярского и в дальнейшем поспособствует развитию и укреплению связей между народами России и Белоруссии.

В августе 2024 года Боярский поправил здоровье и решил возобновить выступления по России. Осенью прошлого года артист пережил сердечный приступ.